Пашинян не исключил обращение в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Премьер Армении Пашинян заявил, что после истечения срока деятельности российских миротворцев в 2025 году, будет принято решение по Карабаху Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции 10 января 2023 года заявил, что по истечении срока мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе Армения может направить запрос в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) для предоставления Еревану международных групп миротворцев. Об этом пишет "Интерфакс".

"Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки", - отметил премьер Армении.

По словам Пашиняна, на данный момент Ереван не может направить запрос в СБ ООН, потому что это будет "обращение против России". Он также сказал, что после истечения срока деятельности российских миротворцев в 2025 году, будет принято решение по ситуации.

"Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет", - заключил Никол Пашинян.

Еще в конце декабря 2022 года премьер Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Лачинский коридор в течение 20 дней находится без контроля российской миротворческой группы.

"И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты (решения вопроса)", - сказал премьер Армении.

Он напомнил, что, согласно договоренностям от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор - зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.