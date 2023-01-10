Светлана Светличная продолжает лечение в московской больнице

Светлана Светличная Фото: Мила СТРИЖ

Актриса Светлана Светличная в настоящее время продолжает проходить лечение в одной из московских больниц, ее состояние оценивается как стабильное, сообщила РИА Новости невестка актрисы Ольга Калимбет.

82-летняя Светличная была госпитализирована в ноябре прошлого года из-за плохого самочувствия.

"Никакого крайне тяжелого (состояния - прим. ред.) нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это. Восстанавливается после всяких болезней", - уточнила собеседница информагентства.

Напомним, 81-летняя Светлана Светличная минувшей осенью стала героиней сразу и светских, и криминальных хроник. Артистка сначала пропала, потом нашлась - появилась в эфире ток-шоу, где сообщила о том, что ей не хватает внимания близких.

Ранее сайт KP.RU писал, как сейчас выглядит актриса Светлана Светличная. Артистка предстала перед репортерами в белой шапочке и очках.