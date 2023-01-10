88% россиян не потребляют суточной нормы фруктов и овощей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значится пункт, в котором прописано, что ежедневно нужно стараться употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов. Это залог здоровья, но далеко не все могут позволить себе соблюдать эту рекомендацию.

Исследования Росстата показывают, что нормы соблюдают только 11,6% мужчин и 12,4% женщин. В целом же, многое зависит от региона.

Например, больше всего мужчин активно едят овощи и фрукты в Севастополе, Ингушетии и Адыгее (41,8%, 39,9%, 30,2%, соответственно).

Женщины активнее едят фрукты и овощи в Крыму, Севастополе и Адыгее (37%, 35,8%, 33%, соответственно).

Регионы с дефицитом потребления фруктов и овощей:

Магаданская область - 0,5%,

ХМАО – 1,1%,

Ивановская область – 1,2%.

Тем временем врачи отмечают, что потребление достаточного количества таких продуктов укрепляет организм, снижает риск развития сердечно-сосудистых и хронических инфекционных заболеваний. А еще увеличивает продолжительность жизни.

- Недостаток микроэлементов ведет к снижению работоспособности организма, возникновению иммунодефицитных состояний. А нехватка растительной клетчатки влияет на работу ЖКТ, - сказал «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев.