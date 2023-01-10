88% россиян не потребляют суточной нормы фруктов и овощей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значится пункт, в котором прописано, что ежедневно нужно стараться употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов. Это залог здоровья, но далеко не все могут позволить себе соблюдать эту рекомендацию.
Исследования Росстата показывают, что нормы соблюдают только 11,6% мужчин и 12,4% женщин. В целом же, многое зависит от региона.
Например, больше всего мужчин активно едят овощи и фрукты в Севастополе, Ингушетии и Адыгее (41,8%, 39,9%, 30,2%, соответственно).
Женщины активнее едят фрукты и овощи в Крыму, Севастополе и Адыгее (37%, 35,8%, 33%, соответственно).
Регионы с дефицитом потребления фруктов и овощей:
Магаданская область - 0,5%,
ХМАО – 1,1%,
Ивановская область – 1,2%.
Тем временем врачи отмечают, что потребление достаточного количества таких продуктов укрепляет организм, снижает риск развития сердечно-сосудистых и хронических инфекционных заболеваний. А еще увеличивает продолжительность жизни.
- Недостаток микроэлементов ведет к снижению работоспособности организма, возникновению иммунодефицитных состояний. А нехватка растительной клетчатки влияет на работу ЖКТ, - сказал «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев.