Польского чиновника уволили за разговор Дуды с российскими пранкерами Фото: Из открытых источников

Директора Управления международной политики Канцелярии президента Польши Петра Гиллерта уволили за то, что он допустил разговор лидера республики Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом по неофициальной информации сообщил журналист радио RMF Роха Ковальски.

"Именно Петр Гиллерт формально - как директор Управления международной политики - отвечал за связи президента с лидерами других стран. Как и Якуб Кумоч, но президентский министр труда еще не проиграл", - говорится в публикации станции.

По словам журналиста, соратники Анджея Дуды все время подчеркивают, что 15 ноября, в день падения ракеты на территории Польши, ситуация была очень сложной, а связи с мировыми лидерами происходили иначе, чем обычно, потому что большинство западных лидеров находились на саммите G20 в Индонезии в то время.

"Однако допустить интервью с россиянами (Вованом и Лексусом), выдававшими себя за Эммануэля Макрона, было явной ошибкой со стороны соратников президента и, более того, рецидивом", - отметил ведущий.

Разговор между президентом Анджеем Дудой и российскими пранкерами, выдавшими себя за президента Франции Эммануэля Макрона, состоялся 15 ноября — в день, когда в Пшеводово взорвалась ракета. По данным польских властей, ракета, скорее всего, украинской ПВО упала на территорию зерносушилки в Пшеводове. Произошел взрыв, в результате которого погибли двое поляков.

Именно Петр Гиллерт формально - как директор Управления международной политики - отвечал за связи президента с лидерами других стран. Как и Якуб Кумоч, но президентский министр труда еще не проиграл.