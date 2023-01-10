В Киеве считают, что Зеленский “мечется” из-за отказа США поставлять Украине больше вооружений

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за отказа Соединенных Штатов массово поставлять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракетные системы и большое й объем ПВО. Об этом заявил экономист и бывший советник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский мечется... Я не знаю, как Зеленский выдержит это… Заявление о том, что конфликт завершится в 2023 году, пойдет наступление - это просто детская глупость… все только начинается, тяжелейшие решения еще впереди", - отметил экономист.

Также Соскин добавил, что если Украина в течение двух месяцев не получит минимум 300 американских танков Abrams и другие виды вооружений, ситуация для нее на фронте резко изменится.

Ранее экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Также эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 января 2023 года публикует сайт KP.RU.