Глава Кузбасса Сергей Цивилев: К Играм «Дети Азии» завершена подготовка лыжной базы «Локомотив» в Кемерове

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс готовится принять II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Специально к началу соревнований на лыжной базе «Локомотив» в Кемерове построили модульное здание площадью 200 квадратных метров. В нем разместятся судьи, организационный комитет и комментаторы, которые будут освещать ход лыжных гонок. Кроме того, на базе установили кабины для подготовки инвентаря, а для лыжных трасс приобрели снегоуплотнительную технику.

«Мы строим в Кузбассе много спортивных объектов, часть из них будет задействована при проведении Международных игр «Дети Азии». Важно, что вся инфраструктура останется после состязаний для подготовки в Кузбассе будущих чемпионов, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Приобретенная техника и оборудованные трассы позволят принимать в регионе соревнования самого высокого уровня».

Всего на подготовку базы «Локомотив» к лыжным гонкам было выделено более 100 млн рублей. Игры «Дети Азии» пройдут в регионе с 23 февраля по 5 марта.