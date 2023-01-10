Власти Польши заявили, что не планируют переходить на евро из-за "инфляционного хаоса"

Премьер Польши Моравецкий заявил, что переход на евро может привести только к увеличению цен и росту инфляции Фото: REUTERS

Власти Польши не намерены в текущих условиях следовать примеру Хорватиии и вводить в оборот евро. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Сама смена валюты с одной на другую ничего не даст. Это могло бы привести к резкому обнищанию польского общества", - сказал он, подчеркнув, что этот шаг "может привести только к увеличению цен и росту инфляции".

По его слова, серьезное предостережение для Польши - "инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты. Моравецкий отметил, что в условиях текущего кризиса переход на другую валюту спровоцирует непоправимые последствия.

Вместе с тем он напомнил, несколько дней назад Хорватия вступила в зону евро.

"И что происходит сейчас в Хорватии? Они переживают ценовой шок, столкнулись с ценовым хаосом", - заявил Моравецкий, отметив, что цены в магазинах Хорватии выросли на 70-80% в течение одной недели.

Он также заявил, что со стороны европейских коллег последовали призывы к Польше повторить действие Хорватии и провести смену валюты.

"Сегодня мы ясно видим и большинство поляков четко понимают, с какими рисками это связано", - добавил он.

Напомним, Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м государством-членом Европейского Союза, присоединившимся к еврозоне. Также с этого дня страна стала 27-м членом Шенгенской зоны.

Теперь евро становится государственной валютой балканского государства с населением менее 4 миллионов человек, заменяя хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.