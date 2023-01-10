Медведев подписал документ о создании группы по контролю за производством вооружений в России

Дмитрий Глобал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, предусматривающее создание рабочей группы комиссии по контролю за производством вооружений, военной, специальной техники и спецпоражения.

"Я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений… боевой экипировки и вещевого имущества", - рассказал Медведев в ходе совещания сегодня, 10 января.

Он также выразил надежду, что благодаря этому все намеченные планы будут реализованы более эффективно.

Ранее Дмитрий Медведев предсказал гражданскую войну в США и крушение Евросоюза в 2023 году. Также политик считает. что Великобритания снова попросится в Евросоюз. Напомним, его она покинула в конце 2020 года и теперь, по мнению Медведева, снова захочет назад. Но, после возвращения "блудной" Британии, ЕС и вовсе прекратит свое существование. А также прихватит с собой на дно евро: зампред Совбеза ожидает, что хождение евро будет отменено.