Минтранс РФ: продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России продолжают действовать, об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

«В настоящее время продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о продлении ограничений в текущих условиях носит производственный характер и направляется в аэропорты и авиакомпании для использования в работе.

Кроме того, подчеркивается, что в случае появления принципиальных изменений в режиме работы аэропортов данная информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, в том числе в СМИ.

Как писал сайт KP.RU, 9 января 2023 года Росавиация опровергла распространившиеся ранее сообщения об отмене запрета на полеты в 11 аэропортах России с 15 января 2023 года. Отмечалось, распространяемый в соцсетях документ является фейком.

При этом указывалось, что режим ограничения полетов продолжит свое действие до особого распоряжения.

Росавиация последний раз принимала решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов, которые находятся на юге и в центральной части России, 23 декабря 2022 года.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства для гражданских самолетов в стране на фоне объявления специальной военной операции на Украине. Позже данное ограничение неоднократно продлевали.