Telegraph India: Индия может поддержать потолок цен на нефть из России

Индия присоединится к ограничениям против РФ, если цена на нефть превысит 60 долларов за баррель Фото: REUTERS

Индия в перспективе может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, если стоимость ресурса превысит 60 долларов за баррель. Об этом пишет издание Telegraph Indiа со ссылкой на представителя министерства нефти и промышленности.

"Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Европейского Союза в отношении российской нефти, поскольку предельная цена в 60 долларов за баррель практически не повлияла на экспорт в Индию", - говорится в сообщении.

По данным издания, ограничение не повлияло на импорт российской нефти, поскольку текущая цена составляет 53-56 долларов за баррель. Однако "правительство взвешивает варианты" и, если цена превысит 60 долларов за баррель, тогда закупки будут ограничены со стороны Индии. Либо, если ЕС решит ввести всеобщие вторичные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, Индия также будет вынуждена присоединиться к ограничениям против России.

Ранее сайт KP.RU писал, что Германия надеется, что Индия поддержит ценовой потолок на нефть из России, который начал действовать в Евросоюзе, G7 и Австралии с 5 декабря 2022 года. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Отвечая на вопрос о росте закупок российской нефти Индией, Бербок отметила, что для соблюдения ограничения совсем не обязательно публично заявлять об этом.