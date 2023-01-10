Елена Проклова рассказала, что перенесла операцию на поврежденной на репетиции ноге
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Актриса Елена Проклова рассказала, что перенесла операцию на ноге, об этом артистка сообщила РИА Новости.
Проклова уточнила, что подвернула ногу на репетиции в Крыму и, невзирая на боль, до конца доиграла постановку. На другой день в больнице ей был поставлен диагноз перелом со смещением и наложен гипс.
По словам артистки, она участвовала в пяти спектаклях, находясь на коляске, и затем, в Москве, в Боткинской больнице, ей была проведена операция.
“Сражаюсь за свое здоровье, потому что у меня с 16 числа должны начаться репетиции новой пьесы. Мы договорились, что будет каталка и репетировать буду в ней…”, - добавила актриса.
Ранее сообщалось, что разбитая инсультом Елена Проклова прячется от поклонников. Отмечалось, что актриса так и не оправилась от тяжелой болезни.
Также ранее стало известно, сможет ли Елена Проклова вернуться на сцену после инсульта.