Елена Проклова рассказала, что перенесла операцию на поврежденной на репетиции ноге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Елена Проклова рассказала, что перенесла операцию на ноге, об этом артистка сообщила РИА Новости.

Проклова уточнила, что подвернула ногу на репетиции в Крыму и, невзирая на боль, до конца доиграла постановку. На другой день в больнице ей был поставлен диагноз перелом со смещением и наложен гипс.

По словам артистки, она участвовала в пяти спектаклях, находясь на коляске, и затем, в Москве, в Боткинской больнице, ей была проведена операция.

“Сражаюсь за свое здоровье, потому что у меня с 16 числа должны начаться репетиции новой пьесы. Мы договорились, что будет каталка и репетировать буду в ней…”, - добавила актриса.

Ранее сообщалось, что разбитая инсультом Елена Проклова прячется от поклонников. Отмечалось, что актриса так и не оправилась от тяжелой болезни.

Также ранее стало известно, сможет ли Елена Проклова вернуться на сцену после инсульта.