ВМС США перехватили корабль с двумя тысячами автоматов Калашникова в Оманском заливе Фото: REUTERS

Пятый флот ВМС США перехватил 6 января 2023 года в Оманском заливе на морском пути из Ирана в Йемен рыболовное судно с контрабандой 2116 автоматов АК-47. Об этом пишет агентство Reuters. "Перехваченное судно шло по маршруту, который исторически использовался для перевозки незаконных грузов хуситам в Йемене, и было укомплектовано шестью йеменскими гражданами", - говорится в материале.

Центральное командование ВМС США сообщило, что на данный момент судно возвращают на родину вместе с экипажем.

"Эта поставка является частью продолжающейся дестабилизирующей деятельности Ирана. Мы внимательно следим за этими угрозами", - заявил командующий Центральным командованием ВМС США вице-адмирал Брэд Купер.

Несколько ранее правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ. Отмечается, что хуситы выступили с призывом к работающим там компаниях покинуть эти страны.