В Латвии назвали "разгром России" одним из приоритетов внешней политики страны Фото: REUTERS

В МИД Латвии назвали "разгром России" одним из приоритетов внешней политики государства, об этом сообщает Sputnik Латвия.

Как говорится в Telegram-канале Sputnik Латвия, в докладе о проделанной работе МИД республики, обнародованном руководителем ведомства Эдгаром Ринкевичем, отмечается, что "разгром России - в интересах Латвии".

Напомним, ранее Латвия объявила Россию “спонсором терроризма”. Отмечалось, что решение грозит полным разрывом дипломатических отношений.

Также ранее стало известно, что действие соглашения России и Латвии об упрощенных поездках между жителями приграничных районов приостанавливается с понедельника, 1 августа. Такое решение приняло правительство прибалтийской республики. По информации tv.net, в МИД Латвии заявили, что в связи с закрытием Россией консульства республике в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной, поскольку это диппредставительство было единственным, выдающим разрешения.