Осужденной россиянке в Белоруссии Сапеге отказали в помиловании

Адвокат Сапеги заявил, что будет направлено прошение об отбывании наказания в России Фото: из соцсетей

Осужденной в Белоруссии гражданке России Софье Сапеге было отказано в помиловании. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на отчима осужденной Сергея Дудича.

Агентство сообщает, что комиссия по вопросам помилования при президенте Белоруссии рассмотрела прошение и отказала. Дудич пояснил, что Сапега получила от комиссии ответ 2 января, а позже написала уже в письме семье об этом решении.

Адвокат девушки Гашинский также подтвердил РИА, что "решение принято и оно отрицательное".

"Будем просить перевести ее в Россию для отбытия наказания", - заявил он.

Ранее сайт SPB.KP.RU писал, что родители 23-летней гражданки России Софии Сапеги не теряют надежду освободить свою дочь из белорусской колонии. В начале мая девушку приговорил к 6 годам колонии за то, что она вела оппозиционные телеграм-каналы. Сразу после приговора семья Софии заявила, что надеется на экстрадицию ее в Россию. Однако они позднее решили сменить тактику и просить помилования у президента Белоруссии Александра Лукашенко.