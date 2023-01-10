Медведев предложил действовать быстрее и эффективнее из-за модернизации противниками России танков Т-72 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия в вопросах производства и ремонта своих танков должна действовать быстрее, настойчивее и эффективнее, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии, комментируя финансирование Западом модернизации танков Т-72 для отправки Украине.

«Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания - это производство, ремонт и поставки танков. Задача действительно актуальная…», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72 для того, чтобы поставлять их на Украину из советского наследия… По сути, наши противники занимаются тем же самым.

Медведев отметил, что «мы должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее».

Как писал сайт KP.RU, ранее 10 января зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по контролю за производством военной техники и вооружений во время поездки на «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге заявил, что российские власти в случае необходимости будут вынуждены применять новые меры наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу.

Медведев подчеркнул, что никто не отменял ответственности - и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что всерьез рассчитывает на то, что в 2023 году государственный оборонный заказ в РФ будет выполнен полностью.

По мнению Путина, российские предприятия ОПК должны сделать все возможное и все от себя зависящее для полноценного выполнения гособоронзаказа в обозначенные властями сроки.