В Киеве хотят получить 17 млрд долларов на восстановление страны Фото: REUTERS

Украина рассчитывает получить в этом году, в том числе от западных партнеров, 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного в результате военных действий имущества, об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в соцсети.

«На сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 миллиардов гривен», - заявил Шмыгаль.

Он пояснил, что всего в этом году рассчитывают получить 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества и начать восстановление планируют в этом году.

По мнению украинского премьера, источниками финансирования будут конфискованные российские средства, деньги бюджета Украины – 35 миллиардов гривен, помощь международных партнеров и средства доноров.

Как писал сайт KP.RU, 25 октября 2022 года президент Украины Зеленский заявлял, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Он указывал, что Киеву срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления страны.

Премьер Украины Шмыгаль в ходе своего выступления сообщал, что в данную сумму не входит последний масштабный ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре.

Также 25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит 18 миллиарда евро в 2023 году.

24 октября 2022 года Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия вместе с партнерами продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.