Умерла Наталья Рязанцева, великая сценаристка и профессор ВГИКа Фото: из личного архива

Скончалась советская и российская сценаристка, профессор Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) Наталья Рязанцева на 85-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Елизавета Симбирская в запрещенном в РФ Facebook, который принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

"Я, да и очень многие, любили ее, ее тексты, ее истории и возможность выпить с ней рюмочку водочки или коньячку. В общем-то, она как вторая мама. Я рада, что она столько прожила и столькому стала свидетельницей. Не это ли счастье для того, кто пишет истории", - пишет Симбирская, не уточняя причины смерти.

По словам Симбирской, Рязанцева была ее любимый мастер - "одна из любимых сценаристок". Коллега отметила, что она была интересная собеседница, "интригующая, умная", а также очень терпеливая к "глупостям" студентов и режиссеров, с которыми встречалась. Рязанцева, по мнению Симбирской, никогда не теряла интереса "ни к чему и ни к кому".

Наталья Рязанцева родилась 27 октября 1938 года в Москве. В 1966 году получила известность сценаристки в фильме Ларисы Шепитько "Крылья". Годами позднее приняла участие в создании фильма Киры Муратовой "Долгие проводы".

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