Травматолог дал советы, как падать во время катания на коньках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимой одно из любимых развлечений россиян – это катание на коньках. Заведующий травматологическим отделением Видновской РКБ Минздрава МО Ибрагим Абакаров дал советы, как правильно падать, чтобы не было серьезных последствий.

Чаще всего отдыхающие травмируют голеностопы, коленные суставы, ребра, руки, получают сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. От многих травм может спасти правильный выбор коньков.

Слишком большие или наоборот маленькие усилят нагрузку на голеностоп и колени, в итоге связки перенапрягаются.

Для катания нужно выбирать одежду, которая не сковывает движений. Не лишним будет использовать наколенники для детей. А вот выходить на лед пьяным ни в коем случае нельзя, алкоголь нарушает координацию и замедляет реакцию.

- Лучше взять с собой термос с горячим чаем, - пояснил травматолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Падений на спину нужно избегать. Если все таки человек упал, убедитесь, что нет сотрясения мозга.

Избегать падений на спину, на выпрямленные руки или на колени. По мнению специалиста, лучше всего падать на бок. Основной симптом этого состояния: потеря сознания и оглушенность. Может появиться головокружение, тошнота, рвота. В этом случае лучше сразу обратиться к врачу.

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