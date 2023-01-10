Франция и Дания планируют усиление помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном наращивание помощи, в том числе военной, для Украины, а также региональные кризисы и европейскую энергетику, об этом сообщили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

«Министры провели обмен мнениями… и подчеркнули необходимость наращивания помощи Киеву на всех уровнях - гуманитарном, гражданском, финансовом и военном - и в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении.

Как отмечается, министры затронули ряд региональных тем, в частности ситуацию в Иране. Они заявили о необходимости усиливать давление на руководство исламской республики.

Подчеркивалось, что министры договорились интенсифицировать экономическое сотрудничество между двумя странами.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года украинский премьер Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить в этом году, в том числе от западных партнеров, 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление поврежденного в результате военных действий имущества.

По мнению украинского премьера, источниками финансирования будут конфискованные российские средства, деньги бюджета Украины – 35 миллиардов гривен, помощь международных партнеров и средства доноров.

Ранее 25 октября 2022 года президент Украины Зеленский заявлял, что у Киева «нет ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.

Он указывал, что Киеву срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления страны.

Премьер Украины Шмыгаль сообщал, что в данную сумму не входит последний масштабный ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре.