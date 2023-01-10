Многодетных отцов-одиночек предложили отправлять на пенсию досрочно

Многодетных отцов-одиночек предложили оправлять на пенсию досрочно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила отправлять на досрочную пенсию многодетных отцов-одиночек. Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что эта категория граждан, по словам омбудсмена, заслуживает поддержки и уважения. При этом не стоит забывать о действующих многочисленных мерах помощи многодетным семьям.

Госдума готова рассмотреть отдельно инициативу Волынец в первоочередном порядке.

- Предполагается учитывать время воспитания детей, пенсионный стаж обоих родителей, так же в случае матери-одиночки или отца-одиночки. Если закон будет принят, то в него войдет предложение Волынец. Двумя руками за, - говорит Останина NEWS.ru.

Для многодетных отцов в настоящий момент не предусмотрены отдельные льготы по выходу на пенсию. Ирина Волынец предлагает внести изменения в статью 32 федерального закона «О страховых пенсиях», где закрепят социальные гарантии.