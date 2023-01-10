Sky News: Швеция поставит Украине самоходные артиллерийские установки Archer Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швеции поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Бильстрёма.

«Бильстрём сказал, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада, и Швеция должна внести свой вклад», - сообщил телеканал.

Кроме того, отмечалось, что в интервью шведскому изданию Expressen министр подтвердил решение о поставках установок Archer.

Бильстрём подчеркнул, что «вопрос не в том, должны ли мы это отправить, а в том, когда мы это отправим».

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили за последние сутки девять украинских артустановок, в частности, американского и польского производства, две установки "Град" и две РЛС.

Как уточнялось, уничтожены на огневых позициях: две артиллерийские системы М777 производства США, четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, три буксируемые гаубицы Д-20.

Ранее луганская армия захватила американскую гаубицу М777. Орудие было уничтожено высокоточным боеприпасом.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.