В Польше из-за высоких цен на газ прекратила работу старейшая фабрика фарфора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фабрика фарфора с почти 200-летней историей обанкротилась в Польше из-за высоких цен газа, об этом сообщила газета Wyborcza.

«Массовые увольнения в известных компаниях. В районное управление труда в Валбжихе поступило два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе - производителя керамической плитки Cersanite», - заявило издание.

В статье отмечалось, что компания заявила, что речь идет о прекращении хозяйственной деятельности, которая вызвана ситуацией на рынке газа.

Также в публикации подчеркивалось, что первые проблемы на фабрике начались во время пандемии коронавируса и уже в 2020 году начались первые увольнения.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года в опубликованном обзоре Австрийского энергетического агентства сообщили, что в Австрии в ноябре 2022 года цены на энергоресурсы продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 109,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечалось, что пеллеты, используемые для отопления более чем в 660 тысячах домов страны, подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 147,5%.

В октябре 2022 года рост цен на энергоносители привел к быстрому росту инфляции в странах Европейского союза .

Согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%.

В Британии по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1% с 10,1% месяцем ранее, что стало рекордным с 1981 года.