Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России на 3,3% в 2023 году Фото: REUTERS

Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал в России спад ВВП на 3,3% в 2023 году. При этом в 2024 году ожидается увеличение на 1,6%. Информация об этом следует из январского доклада банка о перспективах развития мировой экономики.

Согласно расчетам аналитиков ВБ, по итогам 2022 года спад уровня ВВП в РФ составил 3,5%, что оказалось выше прогнозированных ранее результатов на 5,4%. В июньском докладе ВБ речь шла о 8,9%.

Прогноз экспертов на 2023 год изменился в отрицательную сторону по сравнению с июньским на 1,3% - ранее ожидался спад на 2%. В 2024 году банк ожидает меньший процент ВВП в России на 0,6 п. п. - в июне регулятор прогнозировал рост экономики на 2,2% в 2024 году.

Вместе с тем ВБ опубликовал сегодня данные и по Украине. Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал рост ВВП Украины на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году. Такие данные приводит ВБ в январском докладе о перспективах развития мировой экономики.

Отмечается, что спецоперация России "серьезно подорвала экономическую деятельность Украины, <...> объем производства сократился на 35% в результате обстрелов и разрушения энергетической инфраструктуры" страны в 2022 году. При этом, ВБ прогнозирует возобновление роста ВВП в 2023 году на уровне в 3,3% , если конфликт не обострится.