Писателя Слаповского похоронят на Троекуровском кладбище 12 января Фото: Евгения ГУСЕВА

Писателя, сценариста и драматурга Алексея Слаповского похоронят на Троекуровском кладбище 12 января 2023 года. Отпевать покойного писателя будут в этот же день в храме святого Николая у Соломенной сторожки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на режиссера Алексея Рудакова.

"Отпевание 12 января в 10:30 в храме Николая Чудотворца у Соломенной сторожки - Ивановская улица, дом 3. Затем в 13:00 сбор на Троекуровском кладбище, в 13:30 будет погребение", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 8 января в Москве в возрасте 65 лет скончался писатель, драматург, сценарист, поэт Алексей Слаповский. О его смерти сообщил режиссер Алексей Рудаков. Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, Алексей Слаповский великий русский писатель и гражданин скончался в 8 часов утра, заявил режиссер.

В минувшую пятницу, 6 января, Алексей Слаповский попал в реанимацию Центра пульмонологии с поражением 75% легких. В начале декабря прошлого года он был выписан из больницы после тяжелой пневмонии. Жена писателя попросила помочь семье, поскольку ее муж был единственным кормильцем.