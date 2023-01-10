Минэнерго США спрогнозировало снижение цены нефти Brent до 83,1 долларов в 2023 году Фото: REUTERS

Минэнерго США спрогнозировало снижение стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 10%, то есть с 92,36 долларов до 83,1 долларов за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Цена на нефть марки WTI ожидается на уровне 77,18 долларов за баррель в 2023 году и 71,57 долларов за баррель в следующем году, при этом цена Brent в 2024 прогнозируется на уровне 77,57 долларов за баррель.

По оценкам Минэнерго США, 2023 год отметится ростом суточной добычи нефти в США на 70 тыс. баррелей - до 12,41 млн баррелей в сутки. А объемы добычи в 2024 году достигнут 12,81 млн б/с.

На долю США в мире придется 40% от общего роста добычи нефти в мире в 2023 году и 60% - в 2024 году, прогнозирует регулятор.

Ранее сайт KP.RU писал что, российская нефть марки Urals продается на мировом рынке ниже установленного странами «Большой семерки» ценового потолка, следует из данных агентства Argus Media. По информации Bloomberg, нефть марки Urals в пятницу, 6 января, торговалась по 37,8 доллара за баррель. В тоже время нефть марки Brent продавалась по 78,57 доллара.