Отдохнувшего в Дубае депутата "Единой России" исключили из партии Фото: из соцсетей

Отдохнувшего в Дубае депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко исключили из партии "Единой России" и освободили от должности председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

"Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракция партии в заксобрании региона должна исключить его из своего состава. Решение в отношении Дениса Долженко вынес Президиум Генсовета "Единой России" в связи с тем, что депутат "совершил дискредитирующие партию действия", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Долженко 6 января опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост из Дубая, чем спровоцировал бурные реакции.

Затем "Единая Россия" сообщила о намерении лишить партийного билета депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, который опубликовал фотографию с отдыха в Дубае. Об этом заявил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.

Как отметил Турчак, за праздничные дни произошло несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса ЕР проявили себя неадекватно. По словам секретаря генсовета партии, военные в зоне спецоперации и помогающие им в тылу пришли на смену тем, "кто утратил связь с реальностью".