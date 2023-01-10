Экс-советник Пентагона заявил, что российская армия сорвала план США по созданию ударного плацдарма на востоке Украины Фото: REUTERS

Россия предотвратила план США "создать плацдарм" на Донбассе и в Украины для нанесения ударов по России. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.

"Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу (для атаки)", - заявил бывший советник.

Сегодня, сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Коц отмечает важность взятия Соледара для "изголодавшейся по серьезным успехам российской армии". По его словам для ВС РФ вход в город имеет и стратегическое, и психологическое значение.