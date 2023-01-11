Белгородский губернатор Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле Шебекина до шести

Число пострадавших от обстрела ВСУ Белгородской области 10 января выросло до шести. Фото: ТГ-канал "Настоящий Гладков".

Число пострадавших при обстреле населенного пункта Шебекино в Белгородской области во вторник 10 января выросло до шести. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. 5 пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», - написал Гладков в Telegram.

Губернатор уточнил. Что осколками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозпостройка.

«Все оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрелов», - написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов Шебекино ВСУ 10 января пострадали мужчина и женщина.

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