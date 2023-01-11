Посольство России назвало неприемлемыми высказывания посла США в Венгрии в адрес Путина

Посол США в Венгрии Прессман допустил неподобающие высказывания в адрес российского президента Путина. Фото: REUTERS

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман допустил неприемлемые и возмутительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сказано в комментарии российского посольства в Венгрии по поводу высказываний Прессмана.

«Комментарии в отношении личности главы иностранного государства от имени официального представителя США, полномочия которого ограничиваются сферой двусторонних венгеро-американских отношений, являются возмутительным нарушением основ дипломатического протокола и практики», - цитирует ТАСС комментарий российского дипломатического ведомства.

Ранее Прессман во время публичного выступления назвал президента России «человеком, который цепляется за прошлое» и заявил, что Путин якобы «развязал войну», пишет агентство.

Российские дипломаты посоветовали Прессману прочесть книгу экс-госсекретаря США Генри Киссинджера «Дипломатия», чтобы восполнить недостаток профессионализма и даже подсказали адрес интернет-магазина, где можно приобрести это издание.

Тем временем президент США Джо Байден назвал Владимира Путина «рациональным» лидером, а глава МАГАТЭ Гросси назвал Путина знающим и уверенным человеком.

Ранее президент России Владимир Путин назвал союзников России, которые не прогибаются перед «так называемым гегемоном».