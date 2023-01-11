Захарова: власти Казахстана не имеют отношения к акциям на Украине

Мария Захарова заявила, что власти Казахстана не причастны к акциям на Украине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Казахстана не имеют отношения к акциям на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об установке так называемой «юрты несокрушимости» в городе Буча. Комментарий опубликован на официальном сайте российского МИД, он доступен здесь.

По словам Захаровой, официальные представители Казахстана заверили российскую сторону, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти Республики здесь ни при чем.

«Оснований не доверять близким партнерам у российской стороны нет», - отметила дипломат.

Напомним, в августе 2022 года Министерство иностранных дел Республики Казахстан вызвало украинского посла Петра Врублевского для того, чтобы заявить протест по поводу его интервью казахстанскому блогеру, в котором дипломатический представитель Украины говорил о необходимости «убивать русских».

Также глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут выдавать России по запросам разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их Москвой в розыск.

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