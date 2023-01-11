Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 января 2023 23:22

Российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины

Ракетчики выполняют задания с самого начала СВО
Мария ПАВЛОВА
Минобороны показало видео пуска "Искандера". Фото: кадр из видео.

Минобороны показало видео пуска "Искандера". Фото: кадр из видео.

Минобороны России показало, как производится пуск высокоточной ракеты комплексом «Искандер» по объектам военной инфраструктуры Украины. Видео опубликовано в Teltgram-канале российского оборонного ведомства, оно доступно здесь.

На видео командир батареи Артем рассказал, что «Искандеры» выполняют задачи с самого начала специальной военной операции. Целью ракеты может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров.

Так, в марте 2022 года российские военные уничтожили пусковые установки ВСУ ракетами «Искандер». Их расположение засекли во время обстрела Мелитополя.

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» уничтожил инфраструктуру Украины для предотвращения поставок оружия с Запада. Цель российских военных относилась к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Также ВС России ударом «Искандера» уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами. Было также уничтожено десять единиц военной техники.

Российские войска высокоточным ударом «Искандера» уничтожили ангар с «Байрактарами» в Николаевской области.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад всерьёз взялся перевооружать Украину: какие проблемы это несёт России (подробнее)