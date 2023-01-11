Российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины

Минобороны показало видео пуска "Искандера". Фото: кадр из видео.

Минобороны России показало, как производится пуск высокоточной ракеты комплексом «Искандер» по объектам военной инфраструктуры Украины. Видео опубликовано в Teltgram-канале российского оборонного ведомства, оно доступно здесь.

На видео командир батареи Артем рассказал, что «Искандеры» выполняют задачи с самого начала специальной военной операции. Целью ракеты может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров.

Так, в марте 2022 года российские военные уничтожили пусковые установки ВСУ ракетами «Искандер». Их расположение засекли во время обстрела Мелитополя.

Ранее сообщалось, что «Искандер-М» уничтожил инфраструктуру Украины для предотвращения поставок оружия с Запада. Цель российских военных относилась к объектам железнодорожной инфраструктуры.

Также ВС России ударом «Искандера» уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами. Было также уничтожено десять единиц военной техники.

Российские войска высокоточным ударом «Искандера» уничтожили ангар с «Байрактарами» в Николаевской области.

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