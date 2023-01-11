Москалькова обсудила с омбудсменом Украины гуманитарную помощь гражданам обеих стран

Омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с украинским коллегой, они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам обеих стран. Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Москалькова написала об этом в своем Telegram-канале в среду 11 января.

«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом. Обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», - написала Москалькова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о деятельности Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который решает гуманитарные проблемы на освобожденных в ходе СВО территориях.

Напомним, в Москве гуманитарную помощь для участников спецоперации и детей, проживающих на освобожденных территориях, принимали на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» принимают до 8 января. После закрытия фестиваля принести вещи и продукты можно в пункты «Москва помогает».

Тем временем украинцы распродают гуманитарную помощь от сердобольной Европы. Подробности здесь на KP.RU.

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