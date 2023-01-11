Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 января 2023 1:17

Пушков: Запад загоняет себя в угол поддержкой Украины

Российский сенатор рассказал, как курс западного альянса на поддержку Украины ведет к эскалации конфликта
Мария ПАВЛОВА
Сенатор Пушков заявил, что Запад загнал себя в угол поддержкой Украины.

Сенатор Пушков заявил, что Запад загнал себя в угол поддержкой Украины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад загоняет себя в угол и лишает возможности отступления, поддерживая Украину. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале во вторник 10 января.

«Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение. Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления», - написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что каждый шаг коллективного Запада в сторону поддержки Украины приводит к эскалации конфликта, несмотря на утверждения НАТО, что альянс не хочет доводить дело до прямого столкновения с Россией.

Ранее экс-разведчик из США Риттер обвинил коллективный Запад во лжи России и заявил, что Запад ее демонизирует.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за помощи Украине.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад всерьёз взялся перевооружать Украину: какие проблемы это несёт России (подробнее)