«Били током, отрезали палец». Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Освобожденный из плена ополченец рассказал, что украинские военнослужащие пытали его током и избивали. Фото: REUTERS

Украинские военные практикуют пытки пленных. Об этом заявил ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев, который был освобожден в результате обмена пленными в декабре 2022 года.

Кудрявцев рассказал РИА Новости, что украинцы избивали его, ударили ножом и отрезали палец. Также ополченец рассказал о пытках током.

«Отправили дальше на допрос. Рубашка была с рукавом, рукав обрезали, подсоединили провода и «тапики», три часа еще допрашивали, током били», - рассказал Кудрявцев агентству.

Напромним, ФСБ России объявила в розыск украинских военных за пытки и убийства российских военнослужащих. За помощь в поимке подозреваемых назначено вознаграждение в 1 млн рублей.

Следственный комитет России зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российским военнослужащим в плену выбивали зубы и пытали током.

Ранее идейный праворадикал, попавший в плен к российским войскам, рассказал о нравах украинских силовиков: взятки, пытки и мародерство. Подробности здесь на KP.RU.

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