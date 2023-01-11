В США заявили о замалчивании правды о ситуации на Украине. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Американцы находятся в опасном неведении относительно украинского конфликта в то время как СМИ под давлением правительства США замалчивают правду о состоянии дел на Украине. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Такер объяснил замалчивание реальной ситуации желанием американского правительства создать впечатление, что США «находятся в составе побеждающей команды» и упомянул об авторской колонке экс-главы Пентагона Гейтса и экс-госсекретарем США Райс в Washington Post, где авторы отмечали, что «Украина сильно проигрывает».

Тех, кто говорит о проигрыше Украины в конфликте, в США «обвиняют в работе на Россию», добавил Карлсон.

Ранее экс-разведчик США Риттер обвинил коллективный Запад во лжи России и заявил, что Запад демонизирует Россию.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за помощи Украине.

Также сообщалось, что российский сенатор Пушков заявил, что Запад загоняет себя в угол поддержкой Украины и рассказал, как курс западного альянса на поддержку Украины ведет к эскалации конфликта.

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