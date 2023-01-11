Украинские военные начнут обучение на системах ЗРК Patriot в США на следующей неделе

Украинские военные начнут обучение обращению с системой ПВО Patriot в США. Фото: REUTERS

Украинские военные начнут освоение комплексов ПВО Patriot на следующей неделе. Обучение будет проходить в США на базе Форт-Силл в штате Оклахома. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По словам Райдера, в ускоренном порядке планируется обучить около сотни украинских военных. Это займет несколько месяцев.

Ранее военный эксперт заявил, что поставка Украине дорогостоящих ЗРК Patriot истощит Запад.

Повлияют ли поставки Украине ПРО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена увеличить количество передаваемых Украине систем ПВО Patriot.

Также сообщалось, что Польша не отдаст Украине свои ЗРК Patriot. Премьер Польши заявил, что системы Patriot будут служить для защиты польского неба.

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