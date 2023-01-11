Посол Антонов считает, что решение США обучать украинских военных работе с Patriot подтверждает участие США в конфликте

Анатолий Антонов заявил, что решение США обучать украинских военных доказывает вовлеченность Вашингтона в украинский конфликт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Решение американского оборонного ведомства обучить украинских военных обращению с комплексами ПВО Patriot подтверждает фактическое участие США в украинском конфликте. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», - цитирует Антонова РИА Новости.

Посол добавил, что Россия предупредила американских экспертов об опасности подобных действий.

Напомним, украинские военные начнут обучение на системах ЗРК Patriot в США на следующей неделе. За несколько месяцев на базе в штате Оклахома предполагается по ускоренной программе обучить около сотни военных ВСУ.

Ранее военный эксперт заявил, что поставка Украине дорогостоящих ЗРК Patriot истощит Запад.

Повлияют ли поставки Украине ПРО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия, читайте здесь на KP.RU.

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