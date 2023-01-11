Российская артиллерия уничтожила в ЛНР расчеты польских минометов

Российские военные подавили расчеты ВСУ, которые использовали минометы польского производства. Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия в Луганской Народной Республике подавила украинские расчеты, которые использовали польские минометы калибра 120 мм. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что бой произошел в районе населенного пункта Червоная Диброва, минометные расчеты ВСУ были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы из гаубицы калибра 152 мм.

Ранее сообщалось, что ВКС России начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» в ходе СВО на Украине. С новым боеприпасом вертолет КА-52М стал одним из важнейших ударных средств переднего края.

Ранее российское Минобороны показало смерть украинских националистов «глазами» «Изделия-305».

Тем временем российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины.

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