Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 4:01

В Кузбассе Галкина* лишат медали «За веру и добро» и Ордена Почета

Губернатор Цивилев поддержало обращение ветеранов
Мария ПАВЛОВА
Признанного иноагентом Гелкина* лишат региональных наград Кузбасса.

Признанного иноагентом Гелкина* лишат региональных наград Кузбасса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Максима Галкина* лишат региональных наград, которые ранее были ему вручены в Кузбассе. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале представителя власти.

Цивилев уточнил, что инициатива лишить артиста, включенного в список иноагентов Минюста РФ, региональных наград, принадлежала совету ветеранов.

«В совете ветеранов КуZбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград», - говорится в сообщении.

Максим Галкин* ранее был награжден Орденом Почета Кузбасса и медалью «За веру и добро».

Ранее сообщалось, что после корпоратива в Дубае, где выпивающий с поклонниками Валерий Меладзе поддержал лозунг украинских националистов, певца требуют признать иноагентом, лишить звания Заслуженного артиста России и даже гражданства РФ.

*Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.