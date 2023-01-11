Умер Михаил Дроботов, актер сериала «Ликвидация»

Актер Михаил Дроботов. Фото: kino-teatr.ru

Умер советский и украинский актер Михаил Дроботов, который получил известность в России после сериала «Ликвидация». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Одесского областного академического драматического театра Елену Ященко.

«Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить». – написала Ященко в социальных сетях.

Сообщается, что Дроботов умер 6 января. Артисту было 64 года. Причина смерти не сообщается.

Актер театра, кино и телевидение Михаил Дроботов снимался в таких сериалах как «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви».

Напомним, 14-серийный фильм режиссера Сергея Урсуляка «Ликвидация» рассказывает о борьбе с бандитскими группировками в послевоенной Одессе.

Еще до выхода этот сериал был овеян дурной славой из-за трагической смерти актера Андрея Краско (он успел отыграть только сцену гибели своего героя Фимы, которого в последний путь провожает персонаж Машкова; а через несколько дней Краско ушел из жизни - остановилось сердце). О мистике сериала «Ликвидация» читайте здесь на KP.RU.