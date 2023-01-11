Что произошло в ночь на 11 января

Умер актер сериала "Ликвидация" Михаил Дроботов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умер Михаил Дроботов, звезда сериала «Ликвидация». Артисту было 63 года. Причина смерти не сообщается. Дроботов известен также по сериалам «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви».

В Кузбассе Максима Галкина* лишат медали «За веру и добро» и Ордена Почета после обращения регионального совета ветеранов. Публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград, считают кузбасские ветераны. Губернатор Сергей Цивилев поддержал их инициативу.

Украинские военные начнут обучение на системах ЗРК Patriot в США на следующей неделе. Американцы планируют ускоренно подготовить около сотни украинских военных. Обучение будет проходить базе Форт-Силл в штате Оклахома, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Посол РФ в Вашингтоне Антонов считает, что решение США обучать украинских военных работе с Patriot подтверждает участие США в конфликте. Антонов добавил, что российская сторона предупреждала американских экспертов об опасности подобных шагов.

Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев, который был освобожден в результате обмена пленными в декабре 2022 года. рассказал о пытках в украинском плену. Мужчину избивали, били током, ударили ножом и отрезали палец.

Советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения бегут под Соледаром. По словам Арестовича, украинские военные убегают целыми ротами. Советник Зеленского назвал этот факт очень грустным.

Российские бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Под контролем российских войск также соляные шахты.

Российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины. Командир батареи Артем рассказал, что «Искандеры» выполняют задачи с самого начала специальной военной операции. Целью ракеты может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров.

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

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