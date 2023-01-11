В киевских школах появились плакаты с "оккупантом" Чебурашкой Фото: кадр из фильма.

В киевских школах появились плакаты, на которых Чебурашку назвали «оккупантом». Об этом передает «Украина.ру».

На изображении Чеберашка перечеркнут крестом. Подпись под изображением предлагает тем, кому нравится данный персонаж, ехать в Россию.

Как писал сайт KP.RU фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2022 года с производственным бюджетом 850 миллионов рублей, а накануне семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко по мотивам сказок писателя Эдуарда Успенского стала самым кассовым фильмом за всю историю проката в России, собрав 3 082 245 миллиарда рублей, и обогнав таким образом фильм «Холоп» (2019), собравший 3 082 031 790 рублей.

Напомним, роли в фильме исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой был создан при помощи компьютерной графики.

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