В офисе Зеленского заявили о бегстве военных ВСУ из района Соледара
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Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из района Соледара в Донецкой народной республики, заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром. Бежали и бегут. Когда рота убегает с направления, соседним подразделениям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», – сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль всю территорию города Соледар в ДНР, а также расположенные в нем соляные шахты.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин до этого сообщал, что центр Соледара находится под контролем российских военных. По его словам,они «закрепились с одной стороны, с другой стороны они достаточно эффективно продвигаются», а в западной части Соледара проводят зачистку.
Сайт KP.RU рассказывал, что Россия получит вместе с взятием Соледара.
*Признан в России иноагентом
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