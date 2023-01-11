Объем военной помощи Украине со стороны Запада почти сравнялся с оборонным бюджетом России Фото: REUTERS

Объем военной помощи Украине с западной стороны приблизился к оборонным расходам России за 2022 год.

Как передает ТАСС, ссылаясь на подсчеты, основанные на официальных заявлениях властей государств-доноров и данных СМИ, с начала проведения специальной военной операции Украина получила на военные нужды 48,5 млрд долларов, что составляет около 95 процентов от выделенных Министерству обороны Российской Федерации средств (51,1 млрд долларов).

Всего же зарубежные страны и международные организации перевели Киеву около 150 млрд долларов.

Напомним, днем ранее, 10 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия. По словам главы внешнеполитического ведомства, новый пакет помощи включает поставки вооружений, а также «зимнюю помощь», в том числе генераторы, трансформаторы, одеяла и топливо.

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