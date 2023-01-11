Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказывания об украинских беженцах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граф был обвинен в расизме после своих высказываний по поводу требовательности украинских беженцев. Об этом передает издание Luzerner Zeitung.

Отмечается, что критику вызвали слова чиновника, который указывали на то, что украинские беженцы «в некоторых случаях более требовательны», чем другие мигранты. По его словам, в каждой волне беженцев первыми в страну приезжают не самые нуждающиеся, что возмущает местных жителей.

«Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь», - заявил чиновник.

Такие слова вызвали критику со стороны депутата парламента кантона Урбана Фрая от партии «Зеленые», который обвинил своего коллегу в распространении «заведомо негативных обобщений» в отношении украинских беженцев. По его словам, высказывания главы департамента Люцерна угрожают чувству солидарности местных жителей с украинцами. Парламентарий также призвал местное правительство предоставить данные о положении украинцев в Люцерне, отметив, сколько из них имеют машина, а также получают социальные выплаты.

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