МИД Казахстана опроверг причастность Астаны к установке «юрты несокрушимости» на Украине

МИД Казахстана заявил о непричастности Астаны к установке «юрты несокрушимости» на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» на Украине, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов. Посольство в этом процессе не участвовало», – сказал он журналистам.

Как отметил представитель МИД Казахстана, запрещать подобные акции Астана не может. Смадияров также отметил, что на Украине есть казахская диаспора, которая имеет связи с украинцами в Казахстане.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти Казахстана не причастны к установке так называемой «юрты несокрушимости» в городе Буча в Киевской области. По ее словам, официальные представители Казахстана заверили российскую сторону, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и Астана здесь ни при чем.