Россияне рассказали, кому благодарны за достижения в жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне рассказали, кому благодарны за достижения в жизни. 81% опрошенных вспомнили родителей и благодарны им за то, что подарили жизнь. Такой ответ выбрали 81% респондентов.

Благодарность себе высказывают 47% опрошенных. Причем благодарят за разное: за успешность и самоорганизацию (32%), за развитие (26%), физическую форму – (11%), социальные качества и красоту.

Мужчины часто благодарят жен за быт, за заботу хотят сказать спасибо 33% опрошенных. А женщины в ответ признательны за заботу и защиту – 35% участниц исследования.

Еще россияне благодарны друзьям за готовность быть рядом (76%) и детям за послушное поведение (12%), умение нести ответственность (9%) и хорошие школьные оценки (17%).

Опрос проводился компанией «АльфаСтрахование», пишет «Газета.Ru».

Тем временем, самой простой работой россияне считают дело блогера и уборщика. В списке несложных оказались охранники и курьеры, пишет ФАН.

А самые финансово грамотные россияне проживают в Волгограде.Второе и третье места заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск, пишут "Известия".