Заболевший Болсонару вопреки советам врачей покинул больницу в США Фото: REUTERS

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который с декабря прошлого года находится в США, выписался из больницы во Флориде, куда он был ранее госпитализирован на фоне сильных болей в животе. Об этом передает телеканал Globo со ссылкой на своего корреспондента.

Как сообщает телеканал, врачи настаивали на том, чтобы экс-глава Бразилии остался под наблюдением еще несколько дней, однако политик все же решил покинуть медучреждение.

Напомним, о госпитализации Болсонару стало известно в минувший понедельник, 9 января. Сообщалось, что бывший президент Бразилии и ранее жаловался на боли в животе, поскольку получив ножевое ранение в 2018 году, перенес операцию, а позже не раз обращался к врачам из-за осложнений.

Как писал сайт KP.RU, накануне госпитализации сторонники бывшего президента Бразилии, выступающие с конца прошлого года против результатов президентских выборов заняли здания Верховного суда, а также Конгресса и резиденции президента, разграбив их. Правоохранители при помощи светошумовых гранат и перцового газа смогли взять ситуацию под свой контроль, заняв захваченные здания, а также задержав 400 человек.