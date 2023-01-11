Раскрыт рекордный гонорар Пугачевой за один корпоратив в России до отъезда Фото: из соцсетей

До отъезда Алле Пугачевой платили за один корпоратив по 350 тысяч долларов, однако сейчас промоутеры уверены, что деньги в ее семействе на исходе, поскольку на данный момент у них больше расходов, чем доходов. Об этом KP.RU рассказал концертный промоутер Сергей Лавров.

Отмечается, что на данный момент Пугачева также должна финансово помогает своему старшему внуку Никите Преснякову, который после объявления частичной мобилизации уехал в США, однако, певица уже три года не дает концертов и отказывается от корпоративов, поэтому вся финансовая – на ее муже Максиме Галкине*.

Как рассказал концертный промоутер, на данный момент у Галкина* есть гастроли за рубежом, «но там он получает раза в три меньше, чем в России». «Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов», - сообщил он.

По его словам, на данный момент рекорды гонораров Пугачевой еще никто из российских звезд не побил, однако «деньги имеют свойство заканчиваться», и сейчас говорят о том, что они намерены продать свой замок, однако пока это не подтвердилось.

*Признан иностранным агентом

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Россиянам предложили дать в долг государству