Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении территории ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 11 января, заявил, что на фоне последних событий наступает переломный момент на пути к освобождению всей территории ДНР.

«Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент», - заявил врио главы региона в эфире «Соловьев Live».

Пушилин уточнил, что на данный момент идет подготовка «того момента, которого очень ждали - освобождение Донецкой Народной Республики». По его словам, уже сегодня практически под полным контролем Вооруженных сил России находится Марьинка, однако украинские войска закрепились на окраинах.

Напомним, в понедельник, 9 января, Штаб Донецкой Народной Республике (ДНР) заявил, что российские войска освободили населенный пункт Бахмутское, который расположен к северо-востоку от Артемовска.

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